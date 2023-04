Terremoto, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Messina-Catania-Siracusa

Sulla linea Messina-Catania-Siracusa la circolazione ferroviaria, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 delle 14.06, è stata sospesa in via precauzionale tra Giarre, Riposto e Bicocca, nel Catanese, per consentire la verifica dello stato della linea Nessun treno è fermo sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria con attivazione di bus sostituivi e l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea