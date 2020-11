Sisma di Santo Stefano, la diocesi lancia raccolta fondi per ricostruire la Chiesa di Cosentini

"Serve l'aiuto di tutti, un aiuto che non deve essere necessariamente consistente: ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire alla rinascita della nostra Cosentini. #RicostruiAMOCosentini, insieme possiamo davvero farcela". E' l'appello dei giovani della Diocesi di Acireale che chiedono di contribuire alla ricostruzione della chiesa parrocchiale Maria SS del Rosario di Cosentini della frazione Cosentini di Santa Venerina, danneggiata dal terremoto del 2018. L'appello è contenuto in una nota della diocesi di Acireale, che osserva come, "grazie a numerose attività e alla generosità di molti fedeli, si è giunti a metà della somma che la comunità dovrà mettere a disposizione per il completamento dei lavori" dopo che la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8xmille ha finanziato per l'80% dell'importo totale dei lavori. L'importo dei lavori e' di 316.981 euro; il contributo della Cei e' di 253.585 euro. Le spese a carico della parrocchia sono di 63.396,28 euro. Si puo' contribuire alla ricostruzione della chiesa Parrocchiale con un bonifico bancario intestato a: Diocesi di Acireale Causale: ristrutturazione chiesa Cosentini IBAN: IT71U0521626200000000118295.