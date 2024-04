Sisma 2018, il ministro Musumeci annuncia altre risorse ai comuni colpiti

Dopo l'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni territori della provincia etnea viene integrato per un importo pari a 1 milione e 700 mila euro lo stanziamento necessario alla realizzazione degli interventi di ripristino nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. Tutte le somme sono poste a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

"Questo ulteriore stanziamento - ricorda il ministro Musumeci - si aggiunge alle risorse già erogate: 10 milioni nel dicembre 2018 e 37 milioni deliberati nel giugno 2019. Lo stato di emergenza nazionale in quei Comuni, più volte differito dal governo nazionale, scadrà il prossimo 31 dicembre. L'ulteriore risorsa è stata richiesta dal commissario delegato Salvo Scalia, con una proposta di rimodulazione del piano degli interventi e una ricognizione delle esigenze per la prosecuzione delle misure urgenti per la autonoma sistemazione dei cittadini impossibilitati all'utilizzo della propria casa".