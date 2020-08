Sisma Santo Stefano, il 29 agosto un incontro organizzato dal M5S a Fleri

Si terrà il prossimo 29 agosto, sabato, a partire dalle ore 18 a Fleri, in piazza del Redentore, un incontro organizzato dal Movimento Cinque Stelle sulla ricostruzione post sisma. Saranno presenti i rappresentanti del gruppo parlamentare pentastellato Cristiano Anastasi, Tiziana Drago e Maria Laura Paxia per ascoltare le richieste dei cittadini terremotati e per illustrare i risultati ottenuti sinora per il territorio. "Sarà un importante momento di confronto - spiegano i parlamentari - con i cittadini che il 26 dicembre 2018 hanno visto le loro vite radicalmente cambiate. E' dovere della politica, così come la intendiamo noi, ascoltare e portare soluzioni e risultati. Tanto è stato fatto ma c'è ancora molto da fare e sarà l'occasione per fare il punto sull'iter di ricostruzione".

