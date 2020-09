Sisma, sindaco di Aci Sant'Antonio: "Ripristinata la via Sotto Monterosso"

Continuano gli interventi di ripristino in seguito al sisma del 26 dicembre del 2018: già all’indomani del drammatico evento, amministratori e tecnici giunti sul posto non hanno lesinato sforzi per valutare, mettere in sicurezza e stilare un elenco di interventi necessari, e adesso, nonostante le inevitabili traversie burocratiche che giocoforza rallentano i lavori, si sta provvedendo a ripristinare quanto danneggiato. Negli scorsi mesi si è intervenuti su diverse strade in parte disastrate, e adesso, facendo leva sul residuo di una copertura di 174.000 euro da Disposizione Commissariale del DRPC n. 175 stanziata per la sistemazione delle vie Silvio Pellico, Michele Amari ed Ercole Patti, alla luce di quanto presente in cassa si è riusciti a realizzare un importante intervento nella frazione di Monterosso Etneo, ed esattamente nella via Sotto Monterosso che necessitava di un ripristino con il rifacimento del manto. “Era un intervento atteso – ha dichiarato il sindaco, Santo Caruso – e grazie all’oculatezza osservata nel programmare gli interventi e nel seguire gli sviluppi siamo riusciti a mettere in calendario anche questi lavori. Chiaramente non ci fermeremo qui, e affiancando la struttura Commissariale, che sta facendo un ottimo lavoro, l’obiettivo è di ridurre i disagi per la viabilità, ma non soltanto, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le difficoltà inevitabili che questo momento storico ci sta ponendo di fronte”.

