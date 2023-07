Sit in dei lavoratori Dussmann Service srl di fronte l’Asp di Catania

Da oltre un anno i circa cento lavoratori catanesi di Dussmann - azienda che si è aggiudicata l’appalto pulimento e ausiliariato dell'Asp di Catania - sono in attesa di una firma per l'ampliamento delle ore di servizio in appalto; questo potrebbe portare al consolidamento dell'orario supplementare che ogni mese si attesta sulla media delle 80 ore lavorative. La Filcams Cgil chiede che non si obblighino più lavoratrici e lavoratori a svolgere “mansioni promiscue anche in assenza di operatori sociosanitari”.

I lavoratori di Dussmann hanno organizzano un sit in per oggi lunedì 31 luglio di fronte la sede dell’azienda sanitaria di via S. Maria La Grande. Il sit-in delle è finalizzato a ottenere un incontro con il direttore generale. Lo comunica la Filcams Cgil di Catania- Caltagirone; l’iniziativa è supportata dalla Cgil di Catania.

Il sit-in viene annunciato come “il primo di tante mobilitazioni se non si ottengono risposte immediate e concrete anche perché segue ad una lunga procedura di raffreddamento in Prefettura, a un giorno di sciopero al Presidio Ospedaliero Gravina di Caltagirone e a un tavolo tecnico con l'azienda che purtroppo non ha trovato soluzioni concrete”.