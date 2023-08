Un sito internet per raccogliere le segnalazioni sui disservizi nella sanità siciliana

SOSsanitàsiciliana.it è il sito internet che da questa settimana entrerà in attività per raccogliere i racconti e le lamentele dei siciliani per i tanti disservizi che costellano il sistema sanitario regionale. "La ormai patologica carenza di medici - si legge in una nota del Movimento 5 Stelle, che ha promosso l'iniziativa regionale- si traduce infatti in attese infinite nei pronto soccorso, liste di attesa lunghissime per visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali e disservizi e disagi in corsia". Il sito, domani, 2 agosto alle 11 all'Ars sarà presentato alla stampa dal gruppo dei deputati M5S. L'obiettivo è raccogliere le segnalazione degli utenti "per permettere ai parlamentari Cinquestelle di individuare le maggiori criticità del settore e consentire loro di proporre al governo le possibili soluzioni".