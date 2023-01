Inaugurato lo slargo dedicato alle vittime della strada

Una cerimonia informale per “inaugurare” lo slargo, che si trova nella zona di via Empedocle, dedicato alle Vittime della Strada. E’ quello che è successo a Catania alla presenza di alcuni genitori e parenti di ragazzi che hanno perso la vita nelle strade catanesi. Una cerimonia che ha suggellato un lavoro di squadra targato Mpa che ha, poi, portato alla decisione di dedicare uno slargo a chi ha perso la vita a causa di incidenti stradali. Non è un caso, infatti, che alla cerimonia informale abbiano preso parte anche il vice presidente del secondo municipio di Catania, Damiano Capuano, che ha lanciato la proposta; il consigliere comunale Mpa, Alessandro Campisi, che è anche vice presidente della commissione toponomastica che ha approvato la proposta; Manuela Mammana, consigliere della terza municipalità, zona in cui ricade il nuovo slargo “Vittime della strada”.

“Si tratta di un’iniziativa di grande valenza – spiega il consigliere comunale Alessandro Campisi - e in qualità di vice presidente della commissione toponomastica ho portato all’attenzione dei colleghi e di tutta la commissione la mozione presentata da Damiano Capuano. Una proposta approvata all’unanimità da tutti i colleghi, dai professori e dagli esperti presenti in commissione. Abbiamo inaugurato questo slargo ricordando le troppe persone che hanno perso la vita negli anni a causa di incidenti stradali. Lo stesso Damiano Capuano, peraltro, ha perso il fratello a causa di un incidente avvenuto qualche anno fa poco dopo la conclusione delle festività Agatine”. “Onorata – ha detto Manuela Mammana, consigliere della terza municipalità - di aver preso parte all’iniziativa. Spero possa diventare un simbolo di riflessione sul valore della vita e aiuti i catanesi e non solo a comprendere l'importanza del rispetto delle regole”.