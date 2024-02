Slot machine non in regola: sequestri e sanzioni per due attività commerciali

La squadra amministrativa della divisione Pasi della questura di Catania a seguito di un controllo effettuato presso un chiosco-bar con annessa agenzia scommesse situato nel quartiere San Cristoforo ha posto sotto sequestro amministrativo tre apparecchi telematici (computer completi di monitor) che risultavano non idonei a consentire l’esercizio del gioco della slot machine in assenza del controllo da parte dell’Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), elevando al titolare verbali di illecito amministrativo per un totale di 30mila euro.

In un altro controllo effettuato presso un bar nello stesso quartiere di San Cristoforo la polizia ha posto sotto sequestro amministrativo cinque apparecchi elettronici da gioco del tipo slot machine privi di nulla osta dell’Adm elevando al titolare verbali di illecito amministrativo per un totale di 55mila euro.