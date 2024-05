Rifiuti industriali mischiati a quelli urbani per dimezzare i costi di smaltimento: 18 indagati

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha disposto sette misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con altri undici persone, dei reati di traffico organizzato di rifiuti, truffa, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio. Le indagini dell'operazione "Calliope" coordinate dalla Procura etnea, hanno preso avvio in seguito ad una denuncia presentata nel 2022 dalla Dusty, che all'epoca dei fatti gestiva il servizio di igiene ambientale relativo al lotto Centro del comune di Catania. L'azienda segnalava la condotta di alcuni dipendenti che avrebbero movimentato dei rifiuti dalla dubbia provenienza per poi conferirli in discarica, utilizzando mezzi dell’impresa senza autorizzazione. I finanzieri del Gico e del nucleo Pef hanno quindi cercato e trovato dei riscontri concreti a questi sospetti, facendo luce su un collaudato sistema di frode, il cui obiettivo era l’illecito smaltimento di rifiuti messo in atto da diversi dipendenti della Dusty.

Costi di smaltimento dimezzati

Coinvolto anche il responsabile di un "sito di movimentazione", individuato a Catania in via Calliope ed utilizzato per lo stoccaggio abusivo ed il trasferimento di grossi quantitativi di spazzatura. Sotto indagine pure gli imprenditori committenti dell'attività abusiva di raccolta. Tra loro, in particolare, il rappresentante legale di una società di Priolo Gargallo. Grazie al mancato conferimento dei rifiuti tramite i canali autorizzati, gli imprenditori coinvolti avrebbero ottenuto dei notevoli risparmi sui costi di smaltimento, mentre gli altri indagati avrebbero ricevuto un compenso per fare il "lavoro sporco". Uno dei principali coordinatori dell’attività abusiva sarebbe stato un dipendente della Dusty, P. A., in collaborazione con altri colleghi infedeli, gli autisti B. A., C. L., L. P. e S.S..

Rifiuti industriali mischiati con quelli urbani

I rifiuti aziendali da smaltire illegalmente sarebbero stati in un primo momento concentrati presso in un’area sita in via Calliope, definita appunto "il garage" e posto nella disponibilità di L.S., che avrebbe provveduto, tramite un ragno meccanico, a caricare il materiale da smaltire su camion ed autocarri della Dusty, all’insaputa di quest’ultima società. Una volta "confusi" con i rifiuti solidi urbani provenienti dal servizio di raccolta tra le vie di Catania, i conducenti di questi mezzi avrebbero provveduto al trasporto in discarica, che poteva avvenire o in maniera diretta o dopo un altro "mixaggio" per effetto del trasbordo del carico su un autocompattatore della Dusty.

Circa 500 euro a tonnellata per fare il "lavoro sporco"

Tra i committenti figura anche D. G. G., legale rappresentante di un'azienda srls con sede a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, che avrebbe usato questo sistema illegale per dimezzare i costi di smaltimento. A fronte di un costo medio di circa 1.100 euro per tonnellata previsto per il conferimento dei rifiuti a ditte autorizzate, l'imprenditore indagato avrebbe speso circa la metà di questo importo, pagando in nero i dipendenti infedeli. E' stato disposto dal Gip l'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti dei dipendenti della Dusty P. A., B. A., C. L., L. P. e S. S. e nei confronti del detentore del sito di raccolta di via Calliope, L. S. . P. A. e L. S. non dovranno allontanarsi dalla loro abitazione dalle ore 20 alle ore 8 del mattino, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'imprenditore D. G. G., infine, non potrà esercitare l'attività per un anno.

