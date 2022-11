Smantellata una banda specializzata nel furto e nella ricettazione di auto: sei indagati

Dalle prime ore del mattino i carabinieri della compagnia di Caltagirone, in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone nei confronti di un gruppo criminale composto da 6 persone, operativo nel capoluogo etneo ed altri comuni dell’hinterland, tra i quali in particolare Caltagirone, Grammichele e Misterbianco. L’associazione razziava autovetture su commissione, tra le quali prediligeva veicoli prodotti dal gruppo automobilistico FCA (in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade) i quali venivano “cannibalizzati” per rivenderne le varie componenti o per effettuare estorsioni con il metodo del “cavallo di ritorno”. Le indagini hanno documentato l’elevata “professionalizzazione” dell’attività illecita, tanto che - in un lasso temporale di soli 40 giorni – gli indagati sono stati in grado di mettere a segno ben 22 furti. Tre dei destinatari del provvedimento cautelare, inoltre, sono risultati anche essere percettori del reddito di cittadinanza.

