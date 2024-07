Turisti sbadati smarriscono i passaporti: documenti ritrovati dalla polizia stradale

Un epilogo felice quello vissuto ieri da due turisti spagnoli, venuti in vacanza a Catania e che per mera distrazione avevano perso per strada i loro passaporti. Il fatto è accaduto ieri, quando una pattuglia della polizia stradale, in transito nella centralissima via Etnea, ha trovato a terra una borsetta con all’interno i documenti dei due turisti.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare la struttura ricettiva nella quale si trovavano per riconsegnare loro i documenti. Il ritrovamento dei passaporti smarriti ha riempito di gioia i due turisti che nello stesso pomeriggio avrebbero dovuto recarsi in aeroporto per fare ritorno a casa. Dopo aver espresso gratitudine e apprezzamento alla polizia, i due turisti hanno potuto fare ritorno a casa, sicuri di voler ripetere l’esperienza di viaggio in una città che, a dir loro, oltre che bellissima è anche sicura