Weekend ricco di incidenti in mare: tre barche soccorse dalla Guardia Costiera

Nella giornata di sabato, le unità navali della Guardia Costiera sono intervenute per soccorrere un gommone, che a causa di una avaria al motore rischiava di schiantarsi sugli scogli del litorale acese. Nei guai anche una barca a vela, che per le forti raffiche di vento era impossibilitata a manovrare e rientrare nel porto di Catania. Mentre nella serata di domenica, in prossimità dei Faraglioni, un’imbarcazione a vela di 12 metri con a bordo 3 persone stava andando alla deriva a causa del malfunzionamento del sistema di governo ed è stata tratta in salvo grazie ad una tempestiva segnalazione pervenuta dalla stazione radio costiera di Augusta. Il pronto intervento dell’unità Sar Cp 304 con l’ausilio del battello veloce B19 della Guardia Costiera di Catania, hanno permesso di raggiungere la barca a vela e rimorchiarla fino al porto di Catania per la messa in sicurezza all’ormeggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si registra anche la buona condotta dei diportisti: su 30 controlli effettuati sulle imbarcazioni, il personale della Guardia Costiera ha rilasciato altrettanti “Bollini Blu”, la certificazione ministeriale sulla correttezza della documentazione e delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo. Anche via terra i militari della Guardia Costiera sono stati occupati a verificare che strutture balneari e spiagge libere rispettassero le indicazioni per garantire una balneazione in sicurezza.