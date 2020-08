Ciclisti poco allenati salvati sull'Etna dal Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti sulla pista altomontana in località Monte Scavo ed hanno prestato soccorso a due ciclisti in difficoltà che, a causa di spossatezza e disidratazione, accusavano malessere generale. I due escursionisti, padre e figlio catanesi, senza molto allenamento, si sono messi in viaggio in bicicletta e hanno percorso circa 10 chilometri in salita giungendo nei pressi del Rifugio Monte Scavo a 1740 metri, privi di forze. Dopo aver affrontato le salite, rimanendo in equilibrio sulle strade sabbiose del sentiero dell’Etna, hanno compreso quale fosse il loro limite e si sono dovuti fermare per non compromettere il proprio stato di salute e non rischiare un colpo di calore . Dopo aver ricevuto la chiamata, i finanzieri hanno raggiunto la località segnalata rintracciando i due ciclisti, affaticati, ma in discrete condizioni generali, in prossimità del bivacco. Rifocillati, sono stati condotti con i mezzi di soccorso al parcheggio dell’ingresso del demanio Filiciusa-Milia dove avevano lasciato parcheggiata la propria auto.

