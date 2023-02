Anche il soccorso alpino impegnato nel recupero di 8 persone a Tarderia

Si è concluso intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio un intervento del Soccorso Alpino della guardia di finanza di Nicolosi per il soccorso (congiunto) di 8 persone, tra cui 3 minori. Erano rimasti isolate nella frazione di Tarderia, a Pedara, a causa della nevicata in corso sull'Etna, nelle loro case, prive di energia elettrica. I finanzieri ed i vigili del fuoco si sono recati sul posto utilizzando anche i mezzi cingolati della Protezione Civile. Non senza difficoltà, a causa dell’imperversare della bufera, i soccorritori sono riusciti a portare i malcapitati sui mezzi di soccorso per giungere sino a Pedara per il successivo ricollocamento in strutture idonee dove trascorrere al caldo la notte.