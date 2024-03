Etna nord, scialpinista recuperato dal soccorso alpino: era stremato dalla fatica

Questo pomeriggio i tecnici della stazione Etna Nord del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il recupero di uno scialpinista catanese in difficoltà, nella zona sommitale dell'Etna (versante di Piano Provenzana). L'uomo, colto da stanchezza e disorientato durante il percorso di discesa, ha inviato un messaggio d'allarme tramite l'applicazione cellulare Georesq, gratuita da alcuni mesi grazie al contributo del Ministero del Turismo, che consente di far scattare celermente gli interventi di recupero in montagna. Il segnale è stato rilevato in tempo reale, insieme alle coordinate geografiche della sua posizione, da una delle centrali operative del soccorso alpino, che ha immediatamente attivato la stazione etnea, competente per territorio. Una squadra ha raggiunto in breve tempo il malcapitato nella zona delle piste sciistiche, prive di innevamento al momento, e lo ha accompagnato a bordo dei mezzi fuoristrada fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana. L'uomo è stato poi trasportato presso la guardia medica più vicina per valutare le sue condizioni di salute.