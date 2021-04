Ciclista infortunato dopo un incidente in montagna recuperato dal soccorso alpino

Poco dopo le 10 di questa mattina, i volontari del Soccorso Alpino di Etna Sud e della stazione Sicilia Orientale sono intervenuti per soccorrere un ciclista infortunato in zona Cava dei Mulini, in territorio di Ragusa. Il ferito è stato assistito dai sanitari del 118, quindi si è provveduto al trasporto in territorio impervio. Presenti sul posto due autoambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali, o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il numero unico di emergenza 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Cnsas.