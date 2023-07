Ciclista infortunato soccorso nei pressi di monte Colla

Il soccorso alpino e speleologico siciliano ha prestato soccorso ad un ciclista infortunatosi in zona Monte Colla, tra Bronte e Randazzo, sull'Etna. L'uomo presentava un trauma ad un ginocchio e si trovava in una zona particolarmente impervia. È stato necessario il trasferimento su un mezzo 4x4 per la consegna dell'uomo ai soccorritori del 118. Alle operazioni ha partecipato anche il soccorso alpino della guardia di finanza.