Soccorso in mare, attività addestrativa dei vigili del fuoco al porto di Catania

Attività di addestramento congiunto tra personale del reparto volo di Catania e nucleo sommozzatori di Catania e Palermo. Le manovre sono state effettuate a largo del porto di Catania. L'attività prevedeva aviolanci e recupero in acqua con l'ausilio del verricello.

L’addestramento, tra le varie componenti dei vigili del fuoco, garantisce la necessaria preparazione tecnico-professionale per affrontare con successo tutte le attività di soccorso. Questo fondamento poggia su di una elevata professionalità che viene costruita e modellata attraverso un ciclo di formazione e addestramento costante, continuo, efficace. La rapidità d'azione del mezzo aereo permette un tempestivo intervento negli scenari di soccorso, per tale motivo i reparti volo dei vigili del fuoco svolgono in maniera costante addestramenti con le singole specializzazioni del corpo nazionale.