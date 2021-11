Infarto su una crociera inglese, elicottero della guardia costiera soccorre un 76enne

Si è conclusa positivamente la vicenda di uno dei passeggeri della nave da crociera britannica “Spirit of Adventure”,un 76enne colpito da infarto del miocardio nel pomeriggio di domenica 07 novembre 2021. Alle ore 13.25 circa, su coordinamento della centrale operativa del comando generale della guardia costiera, è stato inviato l’elicottero da ricerca e soccorso AW139 Nemo 11-09, decollato dalla base di Catania. Dopo 20 minuti di volo, è stata raggiunta l’unità in navigazione a circa 10 miglia nautiche di distanza in direzione sud da Capo Spartivento. L’elicottero, con a bordo anche un medico dell'ordine di Malta, ha iniziato l’operazione di evacuazione medica calando, con il verricello di soccorso, il proprio aerosoccorritore marittimo. Si è così proceduto ad immobilizzare il passeggero ed a trasferirlo a bordo del Nemo 11-09. Alle ore 14 e 25 il passeggero recuperato è stato così trasportato presso il Policlinico di Messina ed affidato al personale sanitario per le successive cure mediche.