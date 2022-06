I vigili del fuoco soccorrono una persona sovrappeso portandola fuori dalla propria abitazione

Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco di Acireale sono intervenuti per soccorrere una persona sovrappeso in via Salvo D'Aquisto 24 ad Aci Catena. Dopo essere stata assicurata su una barella speciale tipo "Toboga", è stata portata fuori dalla propria abitazione con l'ausilio di una scala aerea e l'utilizzo di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale dal nucleo speciale dei vigili del fuoco, giunto da Catania e dal vicino Comando Provinciale di Siracusa. La persona è stata consegnata alle cure dei sanitari del Servizio 118 che l'hanno trasportata presso l'ospedale Garibaldi Centro di Catania.