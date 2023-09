Soccorso un turista americano scivolato all'interno dei crateri Silvestri

Soccorso un turista di nazionalità americana, questa mattina, dai tecnici del Cnsas Sicilia, precipitato all'interno di uno dei due crateri Silvestri, mentre era in escursione insieme ad un gruppo nella zona degli impianti turistici del Rifugio Sapienza, sul versante sud dell'Etna. La squadra d'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, su allertamento della centrale operativa del 118, ha recuperato l'infortunato scivolato lungo il fianco del Cratere Silvestri inferiore, dei due "gemelli" il cono vulcanico più vicino al parcheggio antistante la strada.

Raggiunto dal personale Cnsas, l'uomo, che presentava diverse escoriazioni al corpo ed al viso, ed un trauma alla spalla destra dovuto alla caduta lungo il crinale, è stato consegnato al personale sanitario del 118, presente sul posto con un'ambulanza.

"In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L'operatore del NUE112, applicando la specifica "Procedura operativa ambienti montani ed impervi", trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)", spiegano dal Soccorso alpino.