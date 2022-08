I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo caduto in un dirupo in una zona impervia tra i comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. I soccorritori hanno dovuto superare un dislivello dalla strada di oltre 100 metri per raggiungerlo e assicurarlo ad una barella speciale e consegnarlo ai colleghi elisoccorritori intervenuti con l'elicottero del reparto volo del comando provinciale di Catania. Da terra è intervenuta la squadra del distaccamento di Randazzo, oltre ai sanitari del servizio 118 di Linguaglossa che hanno preso in consegna il malcapitato. Il protagonista dell'intervento di soccorso ha riportato escoriazioni e contusioni alla testa e agli arti e un trauma facciale.