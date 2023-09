Pedara, in piazza don Bosco bimbi e ragazzi si esercitano con le tecniche di primo soccorso

Incuriosire i più piccoli per formare i volontari di domani. È stato questo l'obiettivo della manifestazione "Soccorsolandia 2023" organizzata dalla Misericordia di Pedara nella mattinata di domenica 17 settembre nella centralissima piazza Don Bosco. Un evento giunto alla sua seconda edizione, che ha previsto lo svolgimento di vari percorsi per "piccoli operatori del soccorso" di età compresa tra i 4 ed i 14 anni che accompagnati dai volontari dell'associazione hanno preso parte ad attività simulative e dimostrative in coordinamento con gli altri enti protagonisti dell'emergenza: la guardia di finanza-soccorso alpino di Nicolosi con i propri cani di ricerca, il Nue 112, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.

"È necessario investire nel ricambio generazionale. Partendo anche dalle piazze di ogni singolo paese - ha detto Alfredo Distefano, direttore della Misericordia di Pedara e Presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania - è necessario che le associazioni portino avanti azioni di promozione mirate ad invogliare i più giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato che oggi soffre la carenza di nuove leve". Agli oltre 200 bambini partecipanti alla manifestazione è stato dato in dono un cappello della Misericordia, un attestato di partecipazione come piccolo soccorritore, dello zucchero filato, dei popcorn, diversi palloncini e delle bevande offerte dalla Sibeg di Catania. Due anche i mezzi di soccorso inaugurati e benedetti dal Parroco della parrocchia di Sant'Antonio Abate, il Salesiano Don Alfio Lucio Bruno. A tagliare il nastroper la prima auto, destinata ai servizi alla comunità svolti dalla Misericordia di Pedara, è stato il Governatore Distefano insieme al sindaco Alfio Cristaudo ed al presidente del Cda della Seus 118 Riccardo Castro.

"L'automobile inaugurata oggi - ha proseguito Alfredo Distefano - è stata acquistata grazie alla donazione di un benefattore che ha voluto mantenere l'anonimato e va sostituire un mezzo distrutto pochi mesi fa in un incidente stradale". La seconda auto, un Suv destinato alle attività di Protezione Civile acquistato dall'associazione Ultreya Pedara con il contributo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, è stata inaugurata dal presidente dell'associazione Annalisa Schillaci, dal dirigente del servizio volontariato del Drpc Sicilia di Catania Salvatore Beninato e dal sindaco Alfio Cristaudo. - rispettivamente un'auto per i servizi sociali della Misericordia e un Suv per attività di Protezione Civile dell'associazione Ultreya Pedara. "Siamo felici del risultato raggiunto perché sappiamo che potremmo collaborare meglio con l'autorità di Protezione Civile comunale", ha commentato Annalisa Schillaci.