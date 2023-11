Posta sui social foto di armi, inguaia il padre e la sorella: in casa trovate anche erba e cocaina

La voglia di notorietà a ogni costo ha permesso ai carabinieri di scoprire, in un’abitazione di Belpasso, come una famiglia nascondesse armi e droga. I post di un 23enne pregiudicato belpassese su un noto social network, nei quali esibiva pistole e fucili e proiettili, non sono infatti passati inosservati ai militari dell’Arma, che hanno deciso di recarsi a casa del giovane per effettuare una perquisizione, insieme ai colleghi elicotteristi "Cacciatori di Sicilia”.

Circondata la palazzina nella quale viveva il ragazzo insieme alla famiglia, i carabinieri hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che saliva le scale fino alla terrazza, per poi rapidamente riscendere. Questo particolare ha convinto i militari che, nella casa, fosse in corso qualche attività illecita tanto da decidere di intervenire.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno recuperato nel vano scala che conduce al terrazzino, uno zaino con cartucce, proiettili e munizioni. Nell’appartamento, nascosto in cucina dietro un divano, è stato trovato un fucile doppietta calibro 12 non dichiarato. Tutto il materiale è stato pertanto sottoposto a sequestro. La bravata del ragazzo, che per vanità aveva pubblicato on-line le foto con le armi illegalmente detenute dal padre 60enne, incensurato e che percepiva il reddito di cittadinanza, è costata a quest’ultimo la denuncia per detenzione abusiva di armi e munizioni e l'annullamento del beneficio economico.

Tuttavia l’intervento non si è concluso qui, poiché mentre i militari stavano per lasciare l’edificio insieme all’uomo, venendo accompagnati all’esterno dalla figlia, hanno notato un locale chiuso da porte a vetri colorate, al quale si poteva accedere dal giardino dello stabile. La ragazza a quel punto, compreso l’evolversi della situazione, con fare nervoso ha subito riferito di aver creato, in quella parte di garage, un bilocale per poter cambiare la residenza così da permettere al padre di percepire il reddito di cittadinanza.

Insospettiti dall’atteggiamento della ragazza, i carabinieri hanno quindi deciso di verificare cosa ci fosse dietro quell’ingresso. Nella stanza, all’interno di un armadio, hanno trovato 145 grammi circa di marijuana e 8 grammi di cocaina in pietra, nonché un bilancino di precisione, la somma di 140 euro e anche il cosiddetto “libro mastro”, sul quale erano stati annotati gli incassi della vendita dello stupefacente. Anche la droga è stata chiaramente sequestrata.

Ecco che, oltre alla denuncia del 60enne, i carabinieri hanno infatti arrestato per “detenzione ai fini di spaccio” anche la ragazza che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata collocata agli arresti domiciliari.