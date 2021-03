Soggetti "socialmente pericolosi", il questore emana altri 4 Daspo "fuori contesto"

Il Questore di Catania, Mario Della Cioppa, applicando ancora una volta la recente normativa contemplata nel decreto legge 53 del 2019, ha emesso quattro Misure di Prevenzione del D.A.Spo., a seguito di due risse verificatesi in città per fatti accaduti fuori dal contesto sportivo. I provvedimenti sono a carico di soggetti ritenuti “socialmente pericolosi” ai quali viene ora inibito l’accesso allo stadio per 2 anni. In particolare, il 15 Febbraio una pattuglia della polizia, passando da via Plebiscito, ha notato un gruppo di persone accalcate attorno a tre giovani che si stavano picchiando violentemente con bastoni di legno ed un tubo in plastica. Intervenuti immediatamente, gli agenti sono riusciti a sedare la rissa in corso identificando gli autori per C.M. del 1972, G.M. del 1992 e C.M.F.M del 1980, quest’ultimo, in particolare, dopo essere stato colpito con un bastone di legno, è rimasto a terra gravemente ferito ed è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso.

Per questi fatti, i primi due sono stati denunciati per rissa aggravata in concorso e lesioni personali aggravate, mentre C.M.F.M. è stato denunciato soltanto per rissa aggravata in concorso. Inoltre, lo scorso 5 Marzo, personale delle Volanti è intervenuto in via del Cedro per una rissa in corso tra sei soggetti; con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a sedare la lite, a seguito della quale alcuni dei soggetti coinvolti hanno riportato lievi ferite. Tutti i soggetti sono stati identificati e denunciati per rissa e in particolare, per G.C. del 1991, il Questore di Catania, in virtù della medesima normativa che estende le ipotesi di divieto d’accesso allo stadio anche per le denunce avvenute in altri contesti, anche non sportivi, per fatti in cui si evince sempre una spiccata pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, ha emesso il provvedimento di prevenzione.