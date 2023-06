Lettori: "Difficile raggiungere la passerella disabili al solarium di San Giovanni Li Cuti"

Fabio Sciuto, lettore di Cataniatoday con difficoltà deambulatorie, è un assiduo frequentatore del solarium di San Giovanni Li Cuti. Su questa piattaforma, in teoria, è prioritario garantire l'accesso al mare ai disabili ed è prevista la presenza di personale apposito. "Tuttavia - evidenzia - la scaletta è preceduta da un'area in cui sono presenti ogni giorno tantissime persone, che prendono il sole stendendo i teli mare sulle assi di legno. In questo modo, chi ha necessità di utilizzare stampelle o sedie a rotelle non riesce a passare. Si tratta in primo luogo di un problema di civiltà, che potrebbe essere risolto creando un corridoio apposito".