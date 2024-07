Estate e lettura, bookcrossing in riva al mare nel solarium di Ognina

Il solarium di Ognina si arricchisce di una nuova opportunità per i cittadini e i turisti che utilizzeranno la struttura balneare di fronte al Nautico: da domenica 30 giugno è disponibile, in un angolo del solarium, la “Bibliocasetta Nettuno” aperta alla fruizione pubblica. Grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Mare retto da Andrea Guzzardi e l'associazione Nuova Acropoli, l'installazione propone una piccola casetta in legno con una teca che contiene libri da prelevare e leggere gratuitamente o da scambiare secondo la logica del “prendi un libro...lascia un libro”.

"Si tratta di un'occasione sottolinea l'assessore Guzzardi - per un arricchimento culturale anche in un contesto di svago e spensieratezza: invitiamo tutti i cittadini, insieme con i volontari di Nuova Acropoli, alla lettura e alla condivisione". I testi custoditi nella teca sono disponibili per il booksharing e il bookcrossing tra i cittadini, che così potranno dare nuova vita anche ai libri usati. L’utilizzo di queste piccole casette per i libri, costruite dagli stessi volontari dell'associazione spesso utilizzando l’arte del riciclo, è molto semplice: si può prendere un libro dalla "Bibliocasetta" e lasciarne un altro, si può leggere un libro e rimetterlo nella "Bibliocasetta" si può donare un libro inserendolo nella "Bibliocasetta".