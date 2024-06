Mare e disabilità, la segnalazione di un lettore: "Molte strutture non sono pienamente accessibili a tutti"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del lettore Andrea Genovese, scritta in seguito alla segnalazione di una cittadina catanese con un problema di deambulazione, cui sarebbe stato impedito di utilizzare la scivola del solarium di piazza Europa.

Egregio Sindaco avv.Trantino Enrico,

scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione l'importanza cruciale dell'Articolo 30 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, che sancisce il diritto delle persone con disabilità a partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla vita culturale, alle attività ricreative, al tempo libero e allo sport.

L'Articolo 30 della Convenzione Onu riconosce il diritto delle persone con disabilità a:

1. Partecipare alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport.

2. Godere dell'accesso a luoghi culturali, strutture turistiche, attività ricreative e sportive.

3. Avere accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali in formati accessibili.

4. Partecipare, in condizioni di parità, a competizioni sportive e ricreative.

Nonostante l’annuncio dei progressi compiuti dell’assessore al mare, ancora oggi molte strutture turistiche, ricettive balneari e spazi comunali non sono pienamente accessibili. Gli ostacoli architettonici, la mancanza di adattamenti adeguati e la scarsa sensibilizzazione rappresentano barriere significative che limitano la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e ricreativa della nostra comunità.

È fondamentale che le strutture turistiche e ricettive, così come gli spazi comunali e le attività ricreative, siano progettati e adattati in modo da essere accessibili a tutti. Questo non solo favorisce l'inclusione sociale, ma rappresenta anche un'opportunità economica per attrarre un segmento di turisti spesso trascurato.

Desidero sottolineare che il presente appello trova solido fondamento anche negli Articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, che rispettivamente stabiliscono:

Articolo 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Questi principi costituzionali rafforzano il dovere della nostra comunità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale.

E’ di qualche giorno fa che la notizia che una concittadina,con evidenti problemi di deambulazione e desiderosa di un bagno presso il solarium piazza Europa, è stata accolta con toni sgarbati e infastiditi da parte di una dipendente impiegata presso questa struttura data in concessione dal Comune. Pensi Sindaco che la concittadina ha subito oltre una violazione anche una violenza!!!

Il titolare della concessione asserisce che il progetto e’ stato eseguito cosi’ come richiesto ed approvato da tutti gli organi competenti…. Allora mi chiedo se il problema sta tutto nella mancanza di un adeguata progettazione di un accesso per disabili? E pensare che nel Pnrr, ognuna delle 6 missioni, prevede interventi mirati in questa direzione!

Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo:

1. Audit di Accessibilità: Un'analisi approfondita delle strutture turistiche e recettive, nonché degli spazi comunali, per identificare e rimuovere le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità.

3. Formazione e Sensibilizzazione: obbligo di un programmi di formazione per gli operatori che prendono in concessione qualsiasi struttura ricettiva comunale ed anche dei dipendenti comunali, al fine di sensibilizzare sull'importanza dell'accessibilità e fornire strumenti pratici per l'accoglienza delle persone con disabilità.

4. Investimenti in Adattamenti: Investimenti mirati per l'adattamento delle strutture esistenti e la progettazione di nuovi spazi in conformità con gli standard di accessibilità internazionali.

6. Promozione del Turismo Accessibile:Campagne di promozione del turismo accessibile, evidenziando le strutture e le attività che garantiscono un'accoglienza inclusiva del Comune.

8. Controlli e Certificazioni: Coinvolgimento di organismi indipendenti che possano attestare la qualità e la conformità delle strutture agli standard di accessibilità, garantendo che "le cose siano fatte bene". Sottolineo che questo deve includere il rilascio di certificazioni ufficiali dopo i collaudi effettuati da enti competenti….., e che vi sia il coinvolgimento dei famigliari dei disabili e delle associazioni di difesa dei diritti degli stessi.

9. Istituzione di un Fondo comunale accessibilità “Fca” e benefici per turisti Europei: promozione del fatto che le strutture accessibili non solo avvantaggiano i residenti locali con disabilità, ma attirano anche turisti dall'Unione Europea, potendo usufruire dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per migliorare ulteriormente l'accessibilità.

L'adozione di queste misure rappresenterebbe un passo significativo verso la realizzazione di una comunità più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti i suoi membri. Vi invito pertanto a considerare con urgenza le mie richieste e a intraprendere azioni concrete per garantire che la nostra città possa essere un esempio di inclusione e accessibilità.