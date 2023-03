Solidarietà, ad Aci San Filippo la via Crucis del migrante

Domenica prossima alle 20 ad Aci San Filippo sarà presentata la Via Crucis del Migrante 'Aggrappàti ad una Croce', realizzata nella sede dell'Azione Cattolica parrocchiale, che la dedica "a tutti migranti morti in mare". In una nota Azione Cattolica sottolinea come sia una "occasione per ricordare anche le vittime di Cutro e le migliaia di uomini, donne e bambini che, in fuga da guerre, fame, oppressioni e violenze, finora hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo troppe volte a poche centinaia di metri dalle coste italiane". Le quattordici stazioni della croce, i tre episodi della vita pubblica di Gesù (il Battesimo, l'Ultima Cena e il Getsemani) ed i barconi dei migranti ricordano la passione e crocifissione di Gesù in comparazione al viaggio in mare dei migranti.

"La Via della Croce è difficile da percorrere - dice il parroco don Roberto Strano - perché richiede il coraggio di salire con Cristo al Calvario, accettando con fede tutto quello che questo cammino ci chiede di affrontare: il silenzio, il rifiuto, la sofferenza e il totale abbandono alla volontà di Dio e condividiamo la croce di Cristo". "Il Mediterraneo, mare che unisce le diverse culture - aggiunge - è ancora una volta scenario del Calvario. Ritorni la straordinaria bellezza del Mare Nostrum, oggi purtroppo divenuto Mare Mostrum che ingoia la vita di uomini, donne e bambini alla ricerca di un'ancora di salvezza". "I viaggi della speranza - afferma dal canto suo Sebastiano Catalano, presidente di Azione Cattolica - non devono più trasformarsi in viaggi di morte. I naufraghi di Cutro, lungo la traversata del mare, hanno vissuto la Croce di Cristo. In questa Pasqua invochiamo il dono della pace e il rispetto di ogni vita umana."