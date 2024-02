Solidarietà del sindaco ai tecnici e ai giornalisti della Rai per le scritte infamanti

Il sindaco di Catania Enrico Trantino con tutta l’amministrazione comunale, esprime vicinanza e solidarietà alla redazione giornalistica e al personale tecnico della sede Rai di Catania, per le scritte gravemente lesive della loro professionalità che hanno imbrattato i muri esterni della sede di via Passo Gravina.

“Un episodio riprovevole tanto più grave perché ripetuto a distanza di poco tempo–ha detto il sindaco- su cui auspichiamo venga fatta presto piena luce dalle forze dell’ordine per individuare i responsabili di questi inqualificabili gesti. Spiace -ha proseguito Trantino- che taluni interpretino il dissenso in modi assolutamente sbagliato, violando le più elementari norme del rispetto e della democrazia. Siamo certi il lavoro dei professionisti Rai che con poche difficoltà garantiscono un rilevante presidio informativo per la città di Catania, la Sicilia e la Nazione, non ne sarà in alcun modo condizionato, rimanendo ancorato nel solco dell’equilibrio e la deontologia professionale che da tempo conosciamo e apprezziamo”.