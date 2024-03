Dopo i lavori di manutenzione ai semafori le strade sono piene di "ferite" sull'asfalto

La terza commissione consiliare permanente, presieduta dal presidente Giovanni Curia, si è riunita in videoconferenza per affrontare la problematica dei ripristini stradali in seguito agli interventi sugli impianti semaforici, di competenza dell'Amts, e sulla mancanza di controlli da parte dell'ufficio traffico urbano su questi lavori. Alla seduta ha partecipato la dottoressa Maria Rita Calì, responsabile del controllo segnaletica, suolo pubblico in attuazione del codice della strada, infrastrutture e viabilità, che ha evidenziato come i controlli sui ripristini stradali vengono effettuati solo in parte "a causa dell’annoso problema di carenza di personale, in attesa della progressione inerente la verticalizzazione dei dipendenti comunali al fine di trovare nuove figure da poter impiegare per questo ruolo ispettivo".

Il presidente Curia ha fatto presente che l'autorizzazione per questi lavori prevede che vengano rispettate tutte le norme stabilite dal vigente regolamento comunale specifico, concordando la data di un nuovo sopralluogo per la verifica in alcuni siti a campione. E' stato anche richiesto l'elenco degli interventi eseguiti negli anni 2023/24. Lo scorso 14 marzo la commissione, insieme alla dottoressa Calì, si è recata in viale Mario Rapisardi e in particolare negli incroci con via Fabio Filzi, via Giuseppe Fava e via Sabato Martelli Castaldi. Si è constatato che, dopo gli interventi sugli impianti semaforici, i ripristini dell'asfalto non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e che, di conseguenza, non è stato effettuato il ripristino della segnaletica orizzontale.

Quindi il presidente Curia, "considerato che la commissione non può tollerare questo continuo scempio delle strade cittadine", ha ricordato che, "in base al contratto di servizio, i competenti organi comunali, previa contestazione scritta degli addebiti, potranno applicare una sanzione pecuniaria, da un minimo di mille ad un massimo di 50 mila euro, il cui importo verrà determinato in relazione alla gravità dei fatti accertati". In conclusione la dottoressa Calì ha assicurato che "si confronterà con il proprio direttore, al fine di inviare ad Amts una diffida finalizzata alla corretta esecuzione di questa tipologia di lavori e che ne informerà la commissione".