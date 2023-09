Aci Catena, sopralluogo tecnico del sindaco nelle scuole

Il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro e l’assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, Rosario Sorbello, sin dalle prime ore del mattino, sono stati impegnati in numerosi sopralluoghi tecnici nelle scuole catenote. Il plesso centrale della Emilio Rossi, così come il distaccamento di via Sottotenente Barbagallo dell’I.C. “Scandura” ed i plessi di via Leonardi e “Tommaso Onofri” a S.Nicolò sempre della Scandura, sono passati sotto la lente di ingrandimento degli amministratori. La ricognizione è servita per fare il punto della situazione a pochi giorni dal suono della prima campanella. In tutte le scuole i lavori procedono con celerità, grazie alla supervisione degli uffici diretti dal responsabile comunale dell’Area Tecnica, Manutentiva, Servizi Idrici e Tecnologici, Nello Fichera.

“Ci stiamo concentrando sulle nostre scuole – commenta il primo cittadino catenoto – per non farci trovare impreparati rispetto all’imminente inizio dell’anno scolastico. Sicurezza, efficienza, vivibilità e funzionalità, sono i nostri obiettivi. Nel caso della scuola di via Sottotenente Barbagallo, fortemente minacciata dalla fiamme dell’incendio dello scorso 25 luglio, i tecnici comunali con il supporto di ditte esterne, stanno verificando la stabilità delle strutture".

"Inoltre – conclude la Ferro all’unisono con l’assessore Sorbello – stiamo effettuando un lavoro di scerbatura e imbiancatura delle pareti ove serve e sistemazione dei bagni in quasi tutti i plessi. Confidiamo nella collaborazione dei dirigenti scolastici del personale docente e non, nei ragazzi e nelle rispettive famiglie, poiché la scuola è un ente che appartiene a tutti, ci teniamo ad avere una buona offerta formativa per i nostri cittadini di domani, questo lo possiamo raggiungere solo partendo dalla buona scuola ”. Nei prossimi giorni continueranno i sopralluoghi tecnici nelle altre scuole di Aci Catena