Verde pubblico, Soroptimist rigenera piazza Roma con 25 nuovi alberi

Il Soroptimist International di Catania, rinnova le aiuole e rinfoltisce con 25 nuovi alberi l’area a verde di piazza Roma. Il club service etneo presieduto da Lisania Giordano grazie a una formale collaborazione stabilita con l’Amministrazione Comunale sta rigenerando Piazza Roma con un progetto di Alessandro Marino, paesaggista e direttore tecnico Green Tech e l’assenso della Sovrintendenza. Il primo step dell’iniziativa“Rivalutiamo il verde” è stato già concretizzato grazie al generoso contributo della famiglia Casaccio che ne ha consentito la realizzazione. Per il Soroptimist di Catania “ripiantumare e rinverdire i prati e le aiuole di piazza Roma significa rinnovarla come una vera a propria agorà, un luogo pubblico, storicamente e architettonicamente emblematico, nel quale gravitano sinergicamente non solo giovani e studenti, ma anche turisti e artisti”. Il sindaco Salvo Pogliese nel ringraziare il Soroptimist club di Catania, ha evidenziato la proficua collaborazione dell’Amministrazione Comunale con i club service cittadini per iniziative di solidarietà e migliorare l’accoglienza della Città e ha annunciato che nei programmi della giunta comunale oltre alla rigenerazione del verde vi è la riqualificazione di tutta piazza Roma, dopo lunghi anni di incuria, con la risistemazione di tutti gli aspetti estetici e funzionali della vasta area cittadina.