Sorpresa dai "Falchi", nascondeva nel reggiseno 18 confezioni di crack

La polizia ha arrestato la pregiudicata catanese Maria Grillo, 56 anni, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di crack e marijuana. I“Falchi”, mentre monitoravano il quartiere di San Cristoforo, hanno notato un movimento sospetto nei pressi dell’abitazione della Grillo, nota per i suoi specifici precedenti penali in materia e hanno deciso di intervenire per sottoporre a controllo la donna che, tentando di eludere il controllo, cercava di introdursi velocemente all’interno della sua abitazione. Avendo intuito che la Grillo stava nascondendo qualcosa sulla sua persona, gli operatori l'hanno informata che sarebbe stata sottoposta a perquisizione da parte di personale femminile. Posta davanti l’evidenza dei fatti, la Grillo ha consegnato spontaneamente, estraendolo dal reggiseno, un involucro contenente ulteriori 18 confezioni in carta stagnola contenenti a loro volta stupefacente del tipo “crack” per un peso complessivo di grammi 9 ed un ulteriore involucro contenente medesima sostanza per un peso di 6 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso, altresì, di trovare, oltre che un bilancino di precisione e sostanze generalmente utilizzate per la trasformazione della cocaina in crack, anche materiale per il confezionamento delle dosi e due ulteriori involucri contenenti marijuana per un peso di 2 grammi, nonché la somma di 300 euro, ritenuta provento dell’illecito posto in essere dalla donna che, dichiarata in stato d’arresto, veniva posta agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

