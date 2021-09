Sorpresi a rubare parti di auto all'interno di un condominio: arrestati

Nella serata di ieri, il personale delle Volanti ha arrestato due uomini per il reato di tentato furto in concorso. Nello specifico, intorno alle ore 23:15, alcuni equipaggi sono intervenuti all’interno di un condominio in zona via Nuovaluce dove era stata segnalata la presenza di due uomini, i quali, dopo aver scavalcato la recinzione del complesso residenziale, si erano diretti nella zona dove si trovavano parcheggiate le auto dei condomini. Grazie alla dettagliata descrizione fornita, i due uomini sono stati individuati e fermati in via Nuovalucello, mentre tentavano di fuggire appiedati da un’uscita secondaria e dopo essersi disfatti degli arnesi utilizzati per tentare il furto. Gli agenti hanno verificato che i due avevano già smontato la parte anteriore di un’autovettura parcheggiata all’interno del condominio. I complici, pertanto, sono stati tratti in arresto e, su disposizione del P.M. di turno posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.