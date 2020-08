Sorpresi a scaricare rifiuti al viale Bummacaro: tre denunciati

Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti hanno denunciato tre uomini per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti. I tre stavano scaricando da un furgone fermo in viale Bummacaro dei grandi sacchi contenenti materiale di risulta, abbandonandoli sulla sede stradale in spregio a qualunque norma volta a tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. Pertanto, dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi, i tre uomini sono stati denunciati.

