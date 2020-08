Sorpresi all’interno di un garage, arrestati ladri di auto

Durante il pomeriggio di sabato, nel corso di un controllo domiciliare eseguito presso l’abitazione del pregiudicato Giuseppe Agatino Ardizzone, classe '93, agenti della volante hanno eseguito il sequestro di un’arma che l’uomo deteneva illegalmente, con matricola abrasa, colpo in canna, svariato munizionamento ed un giubbotto antiproiettile. Dopo opportuni rilievi eseguiti da personale della polizia scientifica, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip. Nel corso dello stesso pomeriggio di sabato personale delle volanti ha arrestato Domenico Buremi, 31enne e Fabio Hernandez 20enne in via Cantarella. I due, dopo aver danneggiato la saracinesca di un garage condominiale senza riuscire ad introdurvisi, sono stati sorpresi all’interno di un secondo garage in cui stavano per rubare dei mezzi parcheggiati. Grazie al tempestivo intervento degli operatori di polizia allertati dai residenti, gli uomini sono stati prontamente bloccati ed arrestati. A seguito di convalida, i due sono stati sottoposti all’immediata liberazione su disposizione del Pm di turno.

