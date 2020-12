Sorpresi fuori casa di sera senza motivo: sanzionati

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano, gli agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza hanno sanzionato quattro soggetti per inosservanza delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19. Gli operatori di polizia, infatti, durante l’accurato servizio di controllo del territorio, in orario serale, hanno individuato i quattro soggetti, tra i quali un minorenne, che si intrattenevano sulla pubblica via, sebbene vietato dalle misure di contenimento previste dalla vigente cosiddetta “Zona Rossa. Gli stessi, puntualmente identificati, non hanno fornito giustificazione valida in merito alla loro presenza fuori dalle proprie abitazioni, non avendo motivi di necessità, urgenza o lavoro. In considerazione di ciò, i trasgressori sono stati sanzionati amministrativamente cun una multa pari a 400 euro. Il minorenne, infine, è stato affidato a un genitore, il quale è stato invitato a una più assidua e attenta vigilanza sulla condotta del figlio. Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del Comune di Adrano, finalizzati ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel suddetto decreto.