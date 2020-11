Sorpreso con uno "spinello": segnalato un minorenne

Gli agenti del Commissariato di Adrano, hanno segnalato al Prefetto un 16enne adranita poiché sorpreso in una via del centro cittadino, in possesso di marijuana dichiarandosi assuntore. La sostanza, del peso complessivo di 0,76 grammi è stata consegnata dallo stesso giovane agli operatori di Polizia. Come previsto dalla legge si è proceduto alla contestazione immediata del fatto e alla segnalazione al Prefetto, il quale potrà invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. Il minore è stato affidato al padre. Sono in corso ulteriori controlli della polizia nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.