Sorpreso a bordo di uno scooter rubato: denunciato

La polizia di Stato di Catania ha denunciato un 43enne, responsabile del reato di ricettazione. Gli agenti della squadra volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di richiesta pervenuta al 112, all’interno di un centro commerciale della periferia cittadina, dove il personale della vigilanza aveva segnalato la presenza di uno scooter abbandonato all’interno del parcheggio sotterraneo. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente notato un uomo che, alla vista degli operatori, è salito rapidamente in sella allo scooter segnalato e ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo da parte dei poliziotti. Comprendendo di non avere possibilità di fuga, l’uomo ha poi abbandonato il motociclo e ha iniziato a correre ma è stato raggiunto poco dopo. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’identificazione. L’uomo è risultato essere un 43enne residente a Catania. Ulteriori accertamenti sul motociclo hanno consentito ai poliziotti di accertare che lo stesso era stato rubato lo scorso 19 novembre. L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione, mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.