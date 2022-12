Acireale, effettuato il sorteggio per gli alloggi popolari

E’ stato eseguito il sorteggio finalizzato alla formazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari del Comune di Acireale, relativa al bando integrativo dell’anno 2019, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 1035/72. Il sorteggio ha avuto luogo in forma pubblica nella sala stampa del Palazzo di Città, a cura del dirigente dell’Area di sviluppo culturale, sociale e territoriale, Antonino Molino, per l’occasione assistito dalle dipendenti Rossella Cuscona, responsabile unico del procedimento e Maria Grazia Maccarrone.