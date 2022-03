Diciotto misure di sorveglianaza speciale eseguite dalla polizia: i nomi

Diciotto misure di sorveglianza speciale sono state eseguite nell’ultimo mese dalla questura su ordine del tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione. Sono state applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica in quanto ritenuti gravemente indiziati di gravi reati, tra cui quelli di associazione mafiosa o aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro la persona ed il patrimonio.

Gli obblighi imposti ai sorvegliati speciali

Ai “nuovi” sorvegliati speciali sono stati invalidati i documenti per l’espatrio (carta d’identità, passaporto) e per la guida e sono stati imposti diversi obblighi. Dovranno cercarsi un lavoro, fissare la propria dimora, farla conoscere alle autorità e non allontanarsi senza avviso; vivere onestamente, rispettare le leggi, non frequentare abitualmente persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; non rincasare oltre le ore 21 e non uscire di casa al mattino prima delle ore 6, senza comprovata necessità; non trattenersi abitualmente nei pubblici esercizi e non partecipare a riunioni,non detenere e non portare armi.

I nomi dei sorvegliati speciali

Otto provvedimenti sono stati emanati nei confronti di soggetti ritenuti vicini alla mafia. Ecco i loro nomi:

Goffredo Francesco Teccarichi Scauzzo di anni 36, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per anni 2; Concetto Bonaccorsi di anni 36 (figlio dello storico boss mafioso Ignazio Bonaccorsi) irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per anni 2;

Luigi Scuderi di anni 34, irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per anni 2 e mesi 6;

Massimiliano Lizzio di anni 44, irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per anni 3.

Sono stati ritenuti gravemente indiziati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inseriti nel sodalizio Clan Cappello-Bonaccorsi, gruppo di San Giorgio, attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, estorsioni ed altro, tutti tratti in arresto nell’ambito dell’operazione di polizia eseguita nel giugno del 2020 dalla squadra mobile di Catania denominata “Camaleonte”.

Emilio Gancemi di anni 47, irrogata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per anni 2 poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Risulta essere organicamente inserito nel clan Cappello-Bonaccorsi in qualità di partecipe ed esecutore delle direttive di Cappello, attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, reati contro il patrimonio (furto continuato e rapina in concorso) e reati in materia di armi. Tratto in arresto nell’ambito dell’operazione di polizia eseguita nel febbraio del 2021 dalla Squadra Mobile di Catania denominata “Mine Kraft”.

Antonio Patanè di anni 62, irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di anni 4, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia Laudani, danneggiamento, rapina e omicidio continuato in concorso.

Oliviero Sangani di anni 65, irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di anni 3, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al medesimo ed operante nei comuni di Randazzo, Bronte e Maniace, reato in materia di armi, danneggiamento, reati contro il patrimonio (estorsione e ricettazione) e reati contro la persona (omicidio doloso plurimo).

Gaetano Pellegrino, di anni 45, irrogata la Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di anni 2 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia Mazzei finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (estorsioni, rapine, furto e ricettazione) e reati in materia di armi.

I restanti 10 provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità comune ed in particolare indiziati di: