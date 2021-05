Sorvegliato speciale con l'auto a tutta velocità e senza patente

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un pregiudicato 36enne del posto, responsabile della violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e guida senza patente in condizioni di recidiva. Un militare del nucleo radiomobile, libero dal servizio, stava transitando a bordo della propria autovettura in una strada periferica del centro abitato di Palagonia quando la sua attenzione è stata attratta da una Opel Astra condotta con andatura “allegra” dal suo guidatore che, però, è stato immediatamente riconosciuto dal militare essendo gravato dalla misura di prevenzione. Il militare, per non creare pericolo alla circolazione, ha avvisato i propri colleghi dando loro notizie sulla sua posizione e quindi, insieme alla pattuglia intervenuta, lo ha bloccato prima che l’uomo facesse rientro nella propria abitazione di Ramacca. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.