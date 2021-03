Sorvegliato speciale gira in moto e tenta di sfuggire ai carabinieri: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 28enne Ivan Gianfranco Scuderi ritenuto responsabile di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale. I militari infatti, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato lo Scuderi transitare tranquillamente a bordo di un motoveicolo in via Delle Scienze, ma quest’ultimo, appena si è reso conto della loro presenza, è immediatamente fuggito cercando di far perdere le proprie tracce. Purtroppo per lui i militari lo avevano già riconosciuto e, quando ha fatto rientro presso la propria abitazione, ha trovato la sgradita sorpresa dei Carabinieri che lo attendevano. Scuderi è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.