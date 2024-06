La nave Humanity 1 arriva al porto di Catania, sbarcati 186 migranti: c'è anche un morto

Gli operatori della Humanity 1, la nave di ricerca e soccorso dell'ong Sos Humanity, hanno recuperato anche un corpo senza vita oltre alle 186 persone in difficoltà stamani, intorno alle 6 e 30, in zona di intervento Sar maltese. Come riferisce l'organizzazione in una nota, i sopravvissuti sono stati consegnati all'equipaggio della nave di soccorso dalla guardia costiera italiana circa un'ora prima. La Humanity 1 è arrivata nel pomeriggio al porto di Catania dopo l'assegnazione da parte delle autorità italiane.

Tra le persone soccorse ci sono 2 donne e 20 minori, di cui 4 bambini piccoli e 14 non accompagnati. Secondo l'equipaggio della Humanity 1, almeno 4 sopravvissuti necessitano di cure mediche e almeno 2 dovranno essere ospedalizzate. La persona recuperata senza vita sarebbe deceduta dopo la mezzanotte di oggi, secondo i racconti dei sopravvissuti. I migranti, continua l'ong, hanno inoltre raccontato di essere partiti da Tobruk, nella Libia orientale, cinque giorni fa. Il peschereccio sarebbe stato sovraffollato, non adatto alla traversata in alto mare e già alla deriva al momento del salvataggio, oltre a non essere dotato delle necessarie attrezzature di salvataggio. L'equipaggio di Humanity 1 ha ricevuto il primo sos 16 ore prima delle operazioni di trasbordo, quando, l'imbarcazione in pericolo si trovava ancora nella zona Sar maltese.

Dopo una prima chiamata da parte dell'equipaggio, per chiedere di coordinare i soccorsi, le autorità maltesi non avrebbero più risposto, stando a quanto denuncia l'organizzazione non governativa. "Dopodiché - continua Humanity nella nota - la guardia costiera italiana ha assunto il coordinamento dell'evento di emergenza e ha ordinato alla Humanity 1 di raggiungere il peschereccio per una prima valutazione. Una volta sul posto, Humanity 1 doveva mantenersi a distanza. Sono quindi intervenute due motovedette della Guardia Costiera e una nave militare italiana". Infine, il salvataggio da parte della guardia costiera italiana sarebbe avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, per poi realizzare il trasbordo sulla Humanity 1, come riferisce l'ong in conclusione.