L'assessore all'Ambiente del Comune di Acireale, Danilo Pulvirenti, comunica che lunedì 15 agosto la raccolta dei rifiuti biodegradabili sarà sospesa, a causa della chiusura dell'impianto Sicula Compost. La raccolta riprenderà regolarmente mercoledì 17 agosto. Per quanto riguarda la raccolta degli imballaggi metallici non sono previsti cambiamenti, dunque si procederà al ritiro domenica 14 agosto, come da calendario.