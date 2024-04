Tremestieri, il prefetto sospende dalla carica il sindaco Rando e l'assessore Ronsisvalle

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, con dei provvedimenti adottati oggi, ha sospeso dalla carica il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando, e il consigliere comunale Mario Ronsisvalle. Sono entrambi indagati nell'ambito dell'inchiesta "Pandora" e sottoposti, rispettivamente, alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania. Il provvedimento è stato emesso in virtù della legge Severino.