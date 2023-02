Il maltempo ferma i treni anche sulla tratta Bicocca-Caltagirone

In base al Bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per la Sicilia Orientale, la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto. Programmato un servizio sostitutivo con autobus, subordinato alla transitabilità sulle strade.