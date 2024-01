Sosta selvaggia, violazioni al codice della strada e alle norme commerciali: sanzioni in via Plebiscito

Un servizio di repressione della sosta selvaggia, delle violazioni al codice della strada e alle norme commerciali, è stato eseguito dalla polizia municipale nella trafficata via Plebiscito. Quattro pattuglie del reparto viabilità hanno verbalizzato tutti i divieti di sosta (marciapiedi, passaggi pedonali, prossimità incrocio, ecc.) redigendo in totale ben 110 verbali di contravvenzione.

Sempre in via Plebiscito un’altra pattuglia della polizia locale ha provveduto a far rimuovere un'auto abbandonata che occupava abusivamente la sede stradale. Non sono mancate le sanzioni per violazioni delle norme commerciali, su direttiva del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla polizia municipale Alessandro Porto.

Due pattuglie del reparto polizia commerciale hanno, infatti, elevato 8 verbali di occupazione abusiva di suolo pubblico, 2 verbali per mancanza dei requisiti professionali e altri 2 di chiusura per attività di vendita di prodotti ortofrutticoli. I controlli repressivi sia commerciali che della viabilità, e nei prossimi giorni riguarderanno anche altre zone del territorio comunale, fanno sapere dal Comune.